Covid-19 : a-t-on atteint l'immunité collective ?

Interrogé sur l'évolution positive de l'épidémie en France, Bruno Mégarbane, chef du service réanimation à l'hôpital Lariboisière à Paris, a expliqué que nous arrivons à "la fin de la cinquième vague, c'est-à-dire celle liée à Omicron. Mais on ne peut pas dire, aujourd'hui, que nous sommes à la fin de l'épidémie, ou de l'infection au SARS-CoV 2". La situation épidémique permet aujourd'hui d'envisager la levée progressive et graduée des restrictions sanitaires.

L'immunité collective est atteinte mais insuffisante

"On a atteint une immunité collective qui permet d'aborder plus sereinement le 'vivre avec le virus'. À l'inverse, malheureusement, l'immunité collective acquise ne permet pas de protéger contre le risque individuel d'être infecté et de faire une forme grave, notamment pour des personnes fragiles ou des personnes non-vaccinées (...). Toutes les personnes vaccinées et immuno-compétentes, aujourd'hui, avec Omicron, ne risquent plus grand-chose."