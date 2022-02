Covid-19 : plusieurs pays lèvent les restrictions sanitaires

C. Weil-Reynal, C. Berbett

Clameur, cette après-midi, au Parlement britannique. Le Premier ministre Boris Johnson annonce la principale mesure de sa nouvelle stratégie face à la pandémie de Covid. "Nous allons supprimer toutes les restrictions nationales qui subsistent dans la loi. À partir de jeudi prochain, nous mettrons fin à l'obligation de s'isoler en cas de test positif", a-t-il annoncé. Avec le succès de la campagne de vaccination et la forte baisse des hospitalisations, Boris Johnson considère que le plus dur de la crise sanitaire est passé et que la Grande-Bretagne est prête à réagir en cas de nouveaux variants.

L'Australie rouvre ses portes aux touristes vaccinés

En Australie, l'ambiance est à la fête dans les aéroports après deux ans de restrictions parmi les plus sévères du monde. Le pays rouvre ses portes à tous les touristes vaccinés. "Je suis venue chercher mon meilleur ami, je ne l'ai pas vu depuis quatre ans. Il arrive juste à temps pour mon mariage", raconte une femme. En Israël, il faudra attendre le 1er mars pour que les touristes non-vaccinés soient autorisés à entrer sur le territoire.