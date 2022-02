Les enfants peuvent enfin enlever le masque à la récréation

Les enfants vont pouvoir respirer un peu avec la fin du masque obligatoire dans la cour de récréation et l'allègement du protocole.

Elles ont passé une journée un peu plus légère. Pas de masque dans la cour de récré pour ces élèves de Nice (Alpes-Maritimes), alors à la sortie, c’est le cri du cœur. Même bonheur dans les écoles des Hauts-de-France pour petits et grands, de pouvoir se regarder, du front jusqu’au menton. "Quand j’ai enlevé mon masque, ils me fixaient du regard (…) parce que c’est vrai que je n’enlève jamais mon masque devant les enfants", raconte Stéphanie Damiens, directrice de l’école Saint-Jacques.

Terminé les trois autotests obligatoires en cas d’enfant positif

Fini le masque aussi pour le sport pratiqué en intérieur. Il reste bien obligatoire en classe, ainsi que les lavages de main répétés et les gestes barrières. Mais le protocole s’allège lorsque l’enseignant est absent. Les élèves peuvent être à nouveau répartis dans d’autres classes de même niveau. Fini aussi les trois autotests en cas d’enfant positif en classe. Dès le 28 février, un seul sera demandé à J+2 sans attestation sur l’honneur des parents.