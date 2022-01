Pass vaccinal : de nouvelles normes sanitaires pas évidentes à appliquer pour tous

À Hallennes-lez-Haubourdin (Nord), 4 700 habitants, dans quelques jours de nouvelles normes sanitaires seront à appliquer avec la mise en place du pass vaccinal, et ce n’est pas forcément évident pour tout le monde. Dans une salle de sport indépendante, les clients entrent de façon autonome, il n’y a pas de contrôle systématique du pass à l’entrée. Le gérant mise sur la confiance, et de toute façon, il ne voit pas comment en faire plus : "Je suis tout seul, je n’ai pas les moyens, sachant qu’à cause du Covid-19 j’ai déjà dû licencier mes deux salariés, on ne peut pas faire de contrôle systématique", déclare Cédric Dejonghe, gérant de "Freestyle fitness".

En cas d’infraction, l’amende passe de 135 à 1 000 euros

Les habitués s’en satisfont. "Je préfère qu’il y ait la mise en place d’un pas vaccinal et qu’on puisse continuer à s’entraîner, plutôt que tout s’arrête", affirme l'un d'entre eux. Le pass vaccinal est nécessaire aussi pour boire un café. Dans l’unique bar tabac de la ville, le gérant va intensifier les contrôles, quitte à perdre du temps. Un casse-tête en perspective. Le durcissement des règles ne perturbe pas ses consommateurs, pour qui "ça ne change pas grand-chose". En cas d’infraction, une amende de 1 000 euros, au lieu des 135 aujourd’hui, pourra être infligée.