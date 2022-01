Rome : le Palais du Latran, maison historique des papes, ouvert au public

C’est la maison historique des papes à Rome. Le palais du Latran est aujourd’hui ouvert aux visiteurs. Le Latran est le bureau des papes, salle historique où ont été signés les accords qui créent l’État du Vatican. "Ils ont ainsi mis fin à une querelle entre l’Italie et l’Église qui a duré plus de 60 ans", déclare Sœur Maria Agnese. Les papes y reçoivent des hommes d’État et parfois, dans leurs appartements privés secrets, beaucoup plus modestes. "Dans ces appartements, nous voyons leur humanité, leur austérité, particulièrement pour le pape François. Mais finalement, tous les papes, dans leur cercle privé, étaient d’une grande simplicité", rapporte Mère Rebacca Nazzaro, Mère-supérieure.

Un palais proche de la France

Désormais, tout le palais est ouvert au public. "Je suis vraiment très impressionnée par l’architecture et les oeuvres d’art. C’est une belle opportunité", raconte une visiteuse. Le palais possède aussi des allures françaises. Les tapisseries portent le sceau royal de la manufacture des Gobelins. Les rois français ont d’ailleurs aidé les papes à se défendre et à financer leur palais.