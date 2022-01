Hôtellerie-restauration : une hausse des salaires va entrer en vigueur

Dans le milieu de la restauration et de l’hôtellerie, patrons et syndicats sont parvenus à trouver un accord. Les employés vont pouvoir bénéficier d’une hausse de leur salaire d'un peu plus de 16 % en moyenne et le salaire minimum sera plus élevé que le SMIC. Cette mesure sera-t-elle suffisante pour sauver un secteur qui a du mal à embaucher ?