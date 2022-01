Covid-19 : pour Arnaud Fontanet, "une immunité générale va s’ajouter à l’immunité vaccinale"

L’épidémie semble ralentir lundi 17 janvier, Arnaud Fontanet, épidémiologiste et membre éminent du Conseil scientifique, a dit "le scénario du pire s’éloigne". Sur le plateau de France 2, le médecin et journaliste Damien Mascret analyse cette déclaration.

"On voit le bout du tunnel", affirme Damien Mascret. Les cas de Delta baissent assez rapidement en Ile-de-France. "On a commencé l’année à 40 000 cas par jour, on est maintenant à moins de 20 000 cas par jour". Une très bonne nouvelle, car Omicron, "la vague actuelle", entraînera beaucoup moins d’hospitalisations et de réanimations, parce que ce variant "est tout de même moins dangereux que Delta".

Arriver à une vaccination de type grippe

Faut-il pour autant laisser circuler l’épidémie pour atteindre la fameuse immunité collective ? "On n’a pas le choix", indique d’emblée le journaliste. "Il circule très bien, par contre c’est vrai qu’il va conférer à la population une certaine immunité générale qui va s’ajouter à l’immunité vaccinale". C'est-à-dire qu'on pourrait "arriver à une vaccination type grippe pour protéger épisodiquement les plus fragiles".