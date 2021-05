Déconfinement : les vacanciers déjà au rendez-vous pour le pont de l'Ascension

Une famille, qui habite à une heure du littoral, se réveille sous le doux soleil de la côte d'Opale, à Blériot-Plage, dans le Pas-de-Calais. Ce couple a décidé de prendre de l'avance et d'arriver dès hier pour profiter de ce week-end prolongé. "On ne voulait pas passer à côté et rester à la maison. Pour les enfants aussi, ça paraissait nécessaire et important : voir la mer, changer d'air, voir le soleil et changer d'endroit", explique le papa. Ils resteront trois jours, mais pour beaucoup, le week-end commencera dans l'après-midi du mercredi 12 mai.

La course contre la montre

Dans une résidence de vacances, c'est la course contre la montre : dernières vérifications et dernières préparations des logements après cinq mois de fermeture. "Pour les réouvertures, il y a vraiment pas mal de boulot. Il faut tout désinfecter, tout remettre à zéro, vider les placards et faire l'inventaire", explique Mélissa Muller. Dans ce village de vacances d'une centaine de logements, tous sont complets pour le week-end.