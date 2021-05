Vins : dans le Var, le rosé domine

Nichés entre la Méditerranée et les Alpes, les vignobles de Provence voient la vie en rose ! Les 500 domaines se portent bien, et les intempéries ne douchent pas l'enthousiasme des vignerons, bien au contraire. Pour ce type de climat, l'eau est une ressource rare, on se réjouit d'une bonne pluie et le gel n'a rien affecté. Au château de Berne (Var), 80 % de la production se fait en rosé, très caractéristique de la région.



Cinq millions de bouteilles

La production 2021 devrait être aussi prolifique que la précédente. Cinq millions de bouteilles sont sorties des cuves, que ce soit du vin jeune et frais à boire rapidement ou un vin plus mature destiné à la gastronomie. Et ils s'exportent de mieux en mieux, dans les pays anglo-saxons. Les exportations ont grimpé de 6 % l'an passé. "La Provence, c'est un souvenir de vacances", explique Maxime Mathon, directeur marketing du château de Bernes. "Il est peut-être plus simple à appréhender que d'autres couleurs ou d'autres régions". Des investisseurs tels que LVMH ou Chanel ont récemment fait l'acquisition de vignobles de Provence.