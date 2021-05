Vaccin contre le Covid-19 : la difficile entreprise de la vaccination au travail

Pour ce salarié, c'est le jour de la vaccination contre le Covid-19 dans ce centre parisien de la médecine du travail : ce rendez-vous lui a été proposé par son entreprise, il l'a obtenu sans grandes difficultés. "J'ai complété un document et très rapidement j'ai obtenu un rendez-vous qui tombait bien dans mon agenda, donc profitons-en !", se ravit-il.



100 000 doses d'AstraZeneca pour la médecine du travail

Depuis le début de la vaccination, 3000 salariés ont été vacciné dans ce centre, mais le cabinet l'affirme : ils manquent de doses. "Aujourd'hui, sur la vaccination, je vais avoir 10 personnes sur ma demi-journée de ce matin. On pourrait vacciner plus, si derrière, effectivement, notre organisation nous le permet, et si derrière, effectivement on peut avoir plus de doses", regrette Théo Chasse, infirmier de santé du travail. L'appel a été entendu par le gouvernement, qui promet 100 000 doses en plus d'AstraZeneca pour la médecine du travail d'ici la mi-mai.