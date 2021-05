Déconfinement : bientôt le retour des terrasses

Les menuisiers croulent sous les commandes à l'approche de la réouverture en extérieur des restaurants, le 19 mai. La demande est telle que, pour la construction de terrasses, on craint des problèmes d'approvisionnement.

Ça visse, ça perce... depuis quelques jours, les terrasses éphémères fleurissent sur les trottoirs de Paris. Un artisan met les bouchées double pour mesurer et niveler son installation avec le trottoir. En effet, le 19 mai, la réouverture en extérieur est prévue pour les restaurateurs. En face de la terrasse, des consommatrices piaffent d'impatience. "C'est la vie qui va reprendre, on a hâte d'échanger, on a hâte de partager", dit l'une d'entre elles, enthousiaste.



Premier arrivé, premier servi

Ces travaux représentent un budget de 4 000 euros pour le propriétaire. Avec cette terrasse éphémère, il pourra installer les deux tiers de ses tables habituelles, ce qui représente environ 24 places. De son côté, le constructeur de terrasses enchaîne les rendez-vous et les futurs chantiers. "Tout le monde s'approvisionne en même temps, fournisseurs pas préparés, c'est premier arrivé, premier servi", déplore-t-il. L'emplacement de ces terrasses restera gratuit jusqu'au mois d'août, les concernés espèrent les garder après l'été.