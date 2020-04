Coronavirus : le déconfinement va démarrer en Nouvelle-Calédonie

C’est une première dans un territoire français depuis le début de l’épidémie de coronavirus. "La Nouvelle-Calédonie va faire un peu office de laboratoire dans l’ensemble français puisqu’elle va être la toute première à expérimenter le déconfinement", annonce le journaliste Erik Dufour. "Elle a été peu impactée : 18 personnes ont contracté le virus sur une population de 280 000 habitants. Un seul patient [a été] placé en réanimation et aucun décès à déplorer." Le confinement sera en revanche prolongé jusqu’au 3 mai en province Nord.

Un déconfinement progressif

Le confinement a démarré le 23 mars en Nouvelle-Calédonie et devrait commencer à prendre fin le dimanche 19 avril à minuit. "Il est prévu une période transitoire de deux semaines à partir de lundi 20 avril et jusqu’au 3 mai : circulation à nouveau possible sans attestation, réouverture des commerces, des établissements scolaires et puis des plages aussi parce que c’est encore l’été ici en Nouvelle-Calédonie", détaille Erik Dufour.

