Coronavirus : la Chine contre-attaque

La Chine continue de susciter la polémique en terme sanitaire. Après les Etats-Unis, c’est Emmanuel Macron qui a émis des doutes sur la transparence du gouvernement chinois concernant la gestion de l’épidémie de coronavirus. "Il y a eu des retards, des rapports manqués et de faux rapports mais il n’y a jamais eu de dissimulation. Et nous n’autorisons aucune dissimulation non plus", répond Zhao Lijian, porte-parole de la diplomatie chinoise, vendredi 17 avril.

La crainte d’une seconde vague de contamination dans le pays

La Chine a revu son bilan à la hausse. À Wuhan, foyer de contamination du coronavirus, 1 290 morts supplémentaires ont été confirmés. Aujourd’hui, l’hypothèse d’une seconde vague de contamination au Covid-19 commence à prendre de l’ampleur dans le pays. Tous les jours, des dizaines de nouveaux cas sont enregistrés par les autorités chinoises, dont 26 sur la seule journée du jeudi 16 avril.

Le JT

Les autres sujets du JT