Annulation historique pour le festival « Les Vieilles Charrues »

C’est un véritable coup dur. Pour la première fois de son histoire, le festival "Les Vieilles Charrues" n’aura pas lieu. La 28e édition devait se tenir en 2020 mais elle a été annulée en raison de la crise sanitaire qui frappe la France. "C’est certainement la décision la plus difficile que nous ayons eu à prendre avec toute l’association mais c’est aussi la décision la plus responsable et la plus sage. La priorité numéro un pour nous, forcément, c’est la sécurité et la santé des festivaliers, des équipes, des 7 500 bénévoles et de tous les artistes et leurs équipes", déclare Jérôme Tréhorel, l’organisateur du festival.

Le gouvernement crée la confusion

Dans un document de France Inter, le ministre de la Culture Franck Riester laisse planer le doute sur la possible tenue de « petits festivals » après le 11 mai. Une idée qui semble difficile à mettre en place et sème surtout le doute. "Je pense que c’est peut-être un peu précipité malheureusement, même s’il y a des bonnes intentions derrière, d’annoncer qu’on va pouvoir se retrouver, refaire la fête. Je pense qu’il y a énormément de paramètres qui font que ça va être compliqué", reconnait Jérôme Tréhorel.

