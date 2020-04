Vrai ou fake : le Covid-19 issu d’un laboratoire ?

C’est une des idées les plus discutées depuis plusieurs semaines sur les réseaux sociaux. Le coronavirus aurait pris naissance dans un laboratoire et non sur un marché de Wuhan (Chine). Une idée relayée notamment par le biologiste Luc Montagnier le 17 avril dernier. "C’est pas du tout une théorie qui est crédible. Toutes les séquences qu’on obtient, et ceci dans le monde entier aujourd’hui, ne présentent aucune indication d’une activité humaine dans la création de cette séquence", dément Etienne Simon-Lorière de l’unité génomique des virus à l’Institut Pasteur.

Une contamination dans un laboratoire possible mais pas une création humaine

Plusieurs médias américains font état d’un employé de laboratoire qui aurait été contaminé accidentellement par le virus. Ils se basent notamment sur des messages diplomatiques envoyés par l’ambassade des Etats-Unis à Pékin alertant la Maison Blanche dès 2018 sur des failles de sécurité à l’intérieur de laboratoire à Wuhan. "Non, ce virus n’est pas une création humaine. Quant à savoir s’il est sorti par accident d’un laboratoire chinois, c’est une hypothèse plausible mais qui pour l’instant n’a absolument pas été prouvé", conclut le journaliste Julien Pain.

Le JT

Les autres sujets du JT