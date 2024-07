Direct JO de Paris 2024, J-3 : la flamme dans les Yvelines, les handballeurs français prennent leurs marques à l'Arena Paris Sud... L'actualité des Jeux olympiques

Plus que trois jours avant la cérémonie d'ouverture, et une petite journée seulement avant le début des premières épreuves. Alors que Paris continue à accueillir les athlètes du monde entier, la flamme se rapproche tranquillement de la fin de son parcours, mardi 23 juillet, dans les Yvelines.

La flamme de passage dans les Yvelines. Pour cette 65e journée de relais, la flamme olympique commence son périple yvelinois au château de Rambouillet, avant de rejoindre Versailles, commune hôte des épreuves d'équitation pendant les Jeux, où le chaudron sera allumé au domaine de Madame Elisabeth. Parmi la centaine de relayeurs, figurent notamment le sélectionneur de l'équipe de France de football, Didier Deschamps, l'ancien footballeur et champion du monde Blaise Matuidi, ou encore la joueuse de tennis Caroline Garcia.

Ultime test pour les handballeurs français. Vainqueurs de la Croatie (31-26) en match amical le 17 juillet, après un revers quelques jours plus tôt face à l'Allemagne (35-30), les Bleus affrontent cet après-midi la Slovénie (17 heures), dans un match de "familiarisation", sans public. Cette dernière rencontre, pendant laquelle les contacts seront a priori bien plus légers que contre les Croates, est l'occasion pour les hommes de Guillaume Gille de fouler, pour la première fois, le parquet de l'Arena Paris Sud, sur lequel ils feront leur entrée en lice dans le tournoi olympique, le 27 juillet face au Danemark (21 heures).

Veille de match pour Antoine Dupont et Alexandre Lacazette. Si la cérémonie d'ouverture a été fixée au vendredi 26 juillet, les premiers matchs des tournois de football et de rugby à sept débuteront dès demain. Prétendants à une première médaille olympique, Antoine Dupont et ses coéquipiers affronteront successivement les Etats-Unis (16h30) et l'Uruguay (20 heures) dans le groupe C. En fin de journée, la sélection masculine de football sera elle aussi opposée aux Eats-Unis dans le groupe A.