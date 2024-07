Direct Nouvelle Assemblée nationale : Mathilde Panot annonce le dépôt d’une proposition de loi pour abroger la retraite à 64 ans

#POLITIQUE "Aujourd'hui, à la place du changement, on a un pays qui est embourbé, enlisé."

François Ruffin regrette la lenteur des discussions pour trouver un nom de Premier ministre à gauche. "On va déposer à la rentrée une motion de censure", assure-t-il sur France 2, pour contraindre Emmanuel Macron à changer ses équipes. "C'est le plus long gouvernement fantôme de l'histoire. On va l'avoir plus d'un mois."