Allemagne : une épidémie sous contrôle

L’évolution de l’épidémie de coronavirus en Europe change en fonction des pays. En Allemagne, l’heure est plutôt à l’optimisme. "Angela Merkel parle d’un succès seulement fragile mais on sent bien ici clairement un changement d’ambiance. Le déconfinement va commencer. Les commerçants préparent leurs magasins car tous les commerces de moins de 800 mètres carrés vont pouvoir rouvrir dès la semaine prochaine.", confirme le journaliste Laurent Desbonnets en duplex depuis Berlin.

Une situation sanitaire en avance sur la France

Dans l’ensemble du pays, chacun se prépare à pouvoir peu à peu reprendre son quotidien après plusieurs semaines de confinement. "Pour les écoles, la réouverture est prévue le 4 mai soit une semaine avant la France car ici, l’épidémie est clairement en net recul. Chaque malade contamine désormais moins d’une autre personne et c’est un indicateur très encourageant selon les médecins. Surtout ici, les hôpitaux sont toujours très très loin d’être débordés. Il y a encore officiellement plus de 11 000 places disponibles en réanimation, c’est plus que la capacité totale dont dispose la France en temps normal en lits en soins intensifs", souligne Laurent Desbonnets.

