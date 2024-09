Présidentielle américaine : les débats qui sont rentrés dans l'Histoire

Si les débats sont rarement déterminants dans l'élection américaine, un faux pas peut néanmoins être fatal. Et certaines confrontations sont entrées dans l'Histoire.

À Philadelphie (Pennsylvanie), les habitants s'attendent à un débat où chacun cherchera le K-O entre Donald Trump et Kamala Harris. Les Américains savent à quel point un débat peut faire basculer une présidentielle. L'exemple le plus frappant date d'il y a deux mois et demi : Joe Biden en grande difficulté et Donald Trump qui en profite. "Je n'ai rien compris à ce qu'il vient de dire, et je crois que lui non plus", avait lancé le républicain. Le premier débat télévisé a lieu en 1960, il bouleverse les codes. Face à un Nixon fatigué et en sueur, John Fitzgerald Kennedy ets parfaitement maquillé et confiant. Il gagnera l'élection.

L'humour, une arme puissante

L'apparence devient incontournable en politique, le talent d'acteur aussi, à l'image de Ronald Reagan, 73 ans, qui tourne en dérision une question sur son âge : "Je refuse d'exploiter à des fins politiques la jeunesse et l'expérience de mon adversaire". L'humour, une arme puissante, lorsque Barack Obama moque la question de Mitt Romney sur l'affaiblissement supposé de la marine américaine : "Vous dîtes qu'on a moins de navires qu'en 1916. Mais gouverneur, on a aussi moins de chevaux et de baïonnettes."