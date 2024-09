Mort d'un agent municipal à Grenoble : le suspect déjà connu pour violences

La traque continue pour retrouver le chauffard qui a tué un agent municipal qui tentait de l'empêcher de s'enfuir. Le suspect, âgé de 25 ans, avait été condamné à plusieurs reprises.

Plus de 48 heures après les faits, le suspect est toujours très activement recherché. Dimanche 8 septembre et ce lundi, les policiers ont réalisé quatre perquisitions dans les lieux où il est susceptible d'habiter. Âgé de 25 ans, connu de la justice pour vols, violences et trafic de stupéfiants, il est soupçonné d'être le conducteur de la voiture à l'origine de l'accident et d'avoir tiré sur l'agent municipal qui tentait de l'empêcher de prendre la fuite.

Condamné à plusieurs reprises

Selon Yannick Biancheri, du syndicat Police Alliance, "quand on a une arme sur soi et qu'on s'en serre, c'est généralement lié à du banditisme, que ce soit du trafic de drogue, du trafic d'armes, ou autre trafic en général. Quand vous avez un individu qui sait ce qu'il a fait, il va tout faire pour échapper à la police." Condamné à plusieurs reprises, l'homme avait fait parler de lui en juin 2023, alors qu'il était en détention à la maison d'arrêt de Varces (Isère). Avec d'autres individus, il avait roué de coups un homme, lui aussi incarcéré, et avait écopé d'une peine de quatre mois supplémentaires.