Consommation : l'inflation au ralenti

Malgré la désinflation, les baisses des prix dans les rayons des supermarchés tardent à s'appliquer. Les consommateurs restent méfiants.

Les prix en rayon sont-ils devenus plus raisonnables ? Dans un supermarché, à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), tout est question de ressenti. Une infirmière retraitée, par exemple, a bien noté une petite baisse sur certains produits. Notamment sur le café. "Il y a deux ans, il était entre 12 et 13 euros. Il est passé à 15 euros d'un coup je me suis dit 'tiens, ça change' et là maintenant il est à 14 euros. Je suis un peu optimiste sur la baisse de prix", confie-t-elle.

Certains prix en baisse

La direction du magasin confirme : les prix n’augmentent plus. Pour certains, ils baissent : -8 % pour la marque de pâte du magasin par rapport au début de l’été, -12 % pour le jambon et -10 % pour les œufs. Pourtant, une autre cliente, elle ne voit aucune différence. "C'est 2,46 euros les lasagnes, ça a augmenté", estime-t-elle.

