Politique : le Rassemblement national tente de faire le ménage dans ses rangs

Tweets aux relents racistes et antisémites, complotisme... Certains députés du Rassemblement national ont été éjectés du parti.

L’heure de la rentrée a sonné pour le Rassemblement national. Le parti va devoir enterrer les mauvais souvenirs des élections législatives à cause des candidats accusés d'antisémitisme ou de racisme. D'autres sont sous curatelle ou encore introuvables. Dans leurs circonscriptions, le parti n'en veut plus et Jordan Bardella s'était d'ailleurs engagé à serrer la vis. Ce député de Lyon Daniel Grenon, réélu sous les couleurs du parti d’extrême droite en juillet dernier, a tenu des propos jugés problématiques lors d'un débat.

Un dérapage raciste

"Il y a des gens qui sont maghrébins et qui sont rentrés au pouvoir en tant que ministre. Pour moi ces gens-là n’ont pas leur place dans les hauts lieux", a-t-il dit. Aujourd’hui, il siège comme non-inscrit à l'Assemblée nationale. Nous l'avons contacté. "J’attends la décision. S'ils décident de me rejeter, ils me rejettent. Ça ne m'empêchera pas de continuer mon chemin", explique-t-il. En revanche un autre député du RN n'a pas été convoqué malgré son dérapage sur les binationaux.

