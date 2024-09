Migrants : naufrage meurtrier au large du Sénégal

Dimanche 8 septembre, au moins 26 migrants sont morts dans le naufrage de leur bateau de fortune au large du Sénégal. Mais le bilan pourrait dépasser les 100 victimes.

Trente-six heures après le naufrage, les bateaux des secouristes poursuivent leurs va-et-vient pour repêcher et ramener les corps des victimes. Leur pirogue a chaviré avec une centaine de passagers à bord, qui tentaient de rejoindre les Îles Canaries (Espagne), et donc l'Union européenne. Les familles des disparus viennent à Mbour (Sénégal), pour tenter de reconnaître leurs proches parmi les morts. "Mon grand frère fait partie des victimes, mais on ne l'a pas encore retrouvé (...) Il voulait aller en Espagne", dit l'un d'entre eux.

Une pirogue toujours à la dérive

En mer, à trois kilomètres, la pirogue est toujours en train de dériver, à moitié immergée. À l'intérieur, des sacs de riz, de semoule et des gâteaux qui devaient permettre aux passagers de se nourrir pendant la traversée. Six jours dans l'océan Atlantique. Un voyage extrêmement dangereux jusqu'aux Îles Canaries. Sur la proue de l'embarcation, un drapeau français avait été peint à la main. Maguette Gueye est pêcheur, c'est l'un des premiers à être arrivé sur les lieux du drame. Il a pu sauver huit personnes : "La première personne que j'ai secourue est un homme, il était plutôt jeune. Après j'ai continué, j'ai trouvé une femme, et une autre femme m'appelait de l'autre côté. Depuis que je suis né, je n'ai jamais vu ça."