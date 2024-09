DIRECT VIDEO. Suivez le débat décisif entre Kamala Harris et Donald Trump à partir de 3 heures du matin

Le candidat du camp républicain va débattre pendant une heure et demie, dans la nuit de mardi à mercredi, face à la vice-présidente et candidate démocrate pour l'élection présidentielle américaine qui aura lieu début novembre.

Un face-à-face crucial dans la course à la Maison Blanche ? Le débat entre Joe Biden et Donald Trump en juin a changé la face de l'élection présidentielle américaine. En sera-t-il de même lors de la confrontation inédite entre Kamala Harris et l'ex-président, mardi 10 septembre, à partir de 3 heures du matin (21 heures aux Etats-Unis) ?

La vice-présidente démocrate et le candidat républicain ne se sont jamais adressé la parole et ils vont s'affronter pour la première fois lors de l'un des rendez-vous les plus attendus de cette campagne hors normes. Ce débat se déroulera dans les mêmes conditions que celui entre Joe Biden et Donald Trump : 90 minutes, sans public, sans notes et avec des règles strictes, conçues pour empêcher les interruptions intempestives ou les interpellations directes.

Leur débat, qui sera peut-être le seul avant le scrutin du 5 novembre, sera animé par deux journalistes de la chaîne américaine ABC et se déroulera à Philadelphie, dans l'Etat crucial de Pennsylvanie, dans le nord-est du pays.