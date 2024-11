cartes Résultats de la présidentielle américaine 2024 : découvrez les scores de Kamala Harris et Donald Trump, Etat par Etat Le 47e président américain sera-t-il Kamala Harris ou Donald Trump ? Découvrez le nombre de grands électeurs remportés par chacun des deux candidats dans notre jauge et nos cartes interactives, mises à jour en direct dès minuit. La rédaction de franceinfo

Qui, de Kamala Harris ou de Donald Trump, remportera ce qui s'annonce comme l'élection présidentielle la plus indécise de l'histoire des Etats-Unis ? Les Américains sont appelés aux urnes, mardi 5 novembre, pour départager la vice-présidente démocrate et l'ex-président républicain, au coude-à-coude dans les derniers sondages. Les premiers résultats sont attendus à partir de minuit, heure française. Notre carte, mise à jour en temps réel, vous permettra de découvrir le gagnant dans chacun des Etats. Les résultats définitifs et le nom du vainqueur pourraient toutefois tarder à être connus.

Sélectionnez un État sur la carte pour consulter les résultats Sources : Associated Press, CNN

Dans cette élection au suffrage universel indirect, les Américains votent pour un total de 538 grands électeurs, lesquels désignent le président. Pour accéder à la Maison Blanche, un candidat doit décrocher la majorité absolue, c'est-à-dire atteindre le seuil d'au moins 270 grands électeurs. La règle du "winner takes it all" s'applique : le candidat arrivé en tête dans un Etat remporte tous les grands électeurs qui y sont associés (à l'exception du Maine et du Nebraska).

>> Suivez la nuit américaine et les résultats de l'élection dans notre direct

Mais l'issue de la course à la présidence pourrait se jouer dans sept Etats particulièrement indécis : l'Arizona, la Caroline du Nord, la Géorgie, le Michigan, le Nevada, la Pennsylvanie et le Wisconsin. Ces Etats pivots, appelés swing states en anglais, dotés d'un nombre conséquent de grands électeurs, peuvent en effet basculer du côté démocrate ou républicain, et envoyer un nombre décisif de grands électeurs aux deux candidats. La carte ci-dessous détaillera, en temps réel, le nombre de grands électeurs envoyés par Etat au vainqueur.

Répartition des grands électeurs Sources : Associated Press, CNN

Notre méthodologie

Ces deux cartes ainsi que la jauge sont mises à jour en temps réel par la rédaction de franceinfo, sur la base de recoupements entre deux sources : l'agence Associated Press et CNN. Pour 44 Etats, nous suivons les résultats d'AP ; dans les sept Etats clés du scrutin, les deux sources doivent être alignées pour que le résultat s'affiche. Si le dépouillement est en cours, les résultats des Etats s'affichent "en attente". Lorsque les sources se contredisent sur un résultat ou si l'une des sources tarde particulièrement à donner un résultat, les Etats concernés s'affichent comme "incertains".

Si un camp remporte tous les grands électeurs d'un Etat, la couleur de son parti s'affiche. Le Maine et le Nebraska font figure d'exception : dans ces deux Etats, la règle de répartition des grands électeurs diffère, car plusieurs candidats peuvent se les partager. Ils peuvent donc être colorés en bichromie.

Rédaction : Mathieu Lehot-Couette, Brice Le Borgne

Développement : Valentin Pigeau

Design : Léa Girardot

Supervision éditoriale : Julie Rasplus, Camille Caldini, Benoît Zagdoun