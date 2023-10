Prix Nobel de physique : deux Français parmi les lauréats

Durée de la vidéo : 1 min

Le prix Nobel de physique a été décerné à trois personnes, dont deux Français, pour leurs recherches sur les lasers ultra-rapides.

Applaudie par ses étudiants de l’université où elle enseigne en Suède, la chercheuse Anne L’Huillier vient de recevoir le prix Nobel de physique, qu’elle partage avec le Français Pierre Agostini. Les lauréats sont récompensés pour avoir créé des impulsions lumineuses de l’ordre de l’attoseconde. L'objectif est de pouvoir identifier les mouvements des électrons, si légers qu’il faut les flasher pour pouvoir les contrôler.

Cinquième femme à obtenir le prix

"Si on contrôle ces électrons à la première étape, on va pouvoir créer des médicaments. Cela peut permettre d’accélérer les composants électroniques pour des ordinateurs plus rapides", explique Pascal Salières, directeur de recherche à CEA Paris Saclay. Anne L’Huillier s’est dit heureuse pour la recherche et pour la place des femmes dans ce domaine. "On peut combiner une vie normale avec une carrière scientifique", avance-t-elle. Elle est la cinquième femme à recevoir ce prix depuis 1901.