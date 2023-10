Santé : le traitement contre la bronchiolite est victime de son succès

Durée de la vidéo : 1 min

Le Beyfortus administré aux nouveau-nés, permet d'éviter les formes graves de bronchiolite. Les pédiatres et les pharmacies sont confrontés à la pénurie du médicament.

Le nouveau traitement contre les formes graves de bronchiolite, le Beyfortus, n'est pas disponible pour tous les nourrissons. Un enfant de deux mois a pu en bénéficier, car ses parents l'ont commandé trois semaines plus tôt en pharmacie. Le traitement est en pénurie. "On a donné beaucoup d'espoir aux parents (…) On se retrouve dans une situation où on est obligé de leur expliquer que leurs enfants ne vont pas avoir de dose, parce qu'il n'y en a pas assez", explique le Dr Jean-François Delobbe, pédiatre, syndicat national des pédiatres français.

Un traitement donné en priorité aux maternités

L'Etat n'avait pas anticipé une telle demande et a commandé 200 000 doses de Beyfortus, délivrées en priorité aux maternités. Les pharmacies ne peuvent plus en recevoir. "On a pu en commander jusqu'au 25 septembre", indique Christelle Quermel, présidente du syndicat des pharmaciens de l'Hérault. Le ministère de la Santé souhaite obtenir des doses supplémentaires auprès des laboratoires.