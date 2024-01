Jeux olympiques, présidentielle américaine, réouverture de Notre-Dame de Paris... Ce qui nous attend en 2024

Alors que la nouvelle année débute tout juste, franceinfo dresse la liste des principaux événements qui devraient rythmer les prochains mois, en France et à l'étranger.

Vous n'êtes pas vraiment du genre à ressasser le passé en regardant dans le rétroviseur ? Ça tombe bien, franceinfo a listé les événements, déjà connus, qui devraient rythmer l'année 2024, en France et dans le monde. Jeux Olympiques, élection présidentielle américaine, réouverture de Notre-Dame de Paris... Les rendez-vous sportifs, politiques ou culturels seront très nombreux. Petit aperçu du calendrier de cette nouvelle année.

Du 8 au 19 janvier : procès de trois policiers dans l'affaire Théo

C'est l'une des affaires de violences policières les plus emblématiques de ces dernières années. Le 2 février 2017, Théodore Luhaka, jeune homme noir de 22 ans, est grièvement blessé à l'anus par une matraque télescopique lors d'une interpellation dans la cité des 3 000 à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis). Indignations et violences urbaines éclatent, alors que Théodore Luhaka est handicapé à vie. En conséquence, les trois policiers impliqués seront jugés devant une cour d'assises pour "violences volontaires".

8 janvier : la sonde Peregrine d'Astrobotic s'envole pour la Lune

Plus de cinquante ans après la dernière mission Apollo, les Etats-Unis tenteront une nouvelle fois de poser un engin sur la Lune, fin janvier. Quatre pays seulement l'ont déjà fait : Etats-Unis, Russie, Chine et, plus récemment, l'Inde. Si la mission réussit, l'entreprise américaine Astrobotic serait la première compagnie privée à réussir cet exploit.

L'alunisseur, nommé Peregrine, n'aura personne à bord. Mais il transportera cinq instruments scientifiques de la Nasa, qui souhaite étudier l'environnement lunaire en préparation de ses missions habitées Artémis.

21 février : entrée de Missak Manouchian au Panthéon

Missak Manouchian, d'origine arménienne, sera le premier résistant étranger et communiste à entrer au Panthéon, quatre-vingts ans après son exécution par les Allemands en 1944. Il sera accompagnée de Mélinée, son épouse, elle aussi résistante, qui lui survécut quarante-cinq ans et repose à ses côtés au cimetière d'Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne). Le couple Manouchian reste ainsi uni dans la mort, même si Mélinée n'est pas elle-même honorée.

Emmanuel Macron, qui entend aussi rendre hommage, à travers lui, à tous ses compagnons d'armes étrangers, espagnols, italiens ou juifs d'Europe centrale, signera ainsi le premier grand acte mémoriel de l'année 2024. Depuis 2017, le chef de l'Etat a déjà panthéonisé Simone Veil, Maurice Genevoix et Joséphine Baker.

Du 27 février au 5 avril : procès de l’attentat au marché de Noël de Strasbourg en 2018

Le 11 décembre 2018, en plein marché de Noël, Chérif Chekatt, délinquant multirécidiviste de 29 ans, fiché S pour radicalisation islamiste, armé d'un revolver et d'un couteau, tue au hasard cinq hommes et en blesse une dizaine d'autres. Après 48 heures de traque, il est tué par une patrouille de police dans un quartier du sud de Strasbourg. Une vidéo d'allégeance au groupe terroriste Etat islamique est ensuite retrouvée sur une clé USB qui lui appartenait.

Quatre des cinq suspects dans cette affaire seront jugés aux assises à partir de fin février. Le dernier comparaîtra ultérieurement pour raisons de santé. Ils sont soupçonnés, à des degrés divers, d'avoir aidé Chérif Chekatt. Les juges d'instruction n'ont néanmoins retenu la qualification terroriste que pour l'un d'entre eux.

28 février : sortie du fim "Dune : deuxième partie"

L'adaptation, par Denis Villeneuve, du roman de science-fiction culte de Frank Herbert, est l'une des sorties mondiales les plus attendues de ce début d'année. A l'affiche, figurent notamment Timothée Chalamet, Zendaya, Léa Seydoux ou encore Florence Pugh. La sortie du film, initialement prévue en novembre 2023, a été retardée par le mouvement de grève qui a paralysé Hollywood plusieurs mois.

4 mars : début du marathon judiciaire de Donald Trump

L'ancien président américain et de nouveau candidat à la présidentielle aura un agenda judiciaire très chargé en 2024. Son procès pour ses pressions électorales en 2020 s'ouvrira à Washington le 4 mars, soit la veille d'une des plus grosses échéances des primaires républicaines : le "Super Tuesday".

Seulement trois semaines plus tard, Donald Trump aura de nouveau rendez-vous avec la justice. Son procès à New York pour des paiements suspects à une ancienne actrice de films X s'ouvrira le 25 mars. Moins de deux mois plus tard, son troisième procès s'ouvrira en Floride, pour des accusations de gestion négligente de secrets d'Etat après son départ de la Maison Blanche. Un quatrième procès n'est pas à exclure cette année : Donald Trump est également poursuivi en Géorgie, là où sa photo d'identité judiciaire déjà célèbre a été prise.

Du 15 au 17 mars : élection présidentielle en Russie

Deux ans après le début de la guerre en Ukraine, la réélection du président Vladimir Poutine pour un cinquième mandat relève de la formalité, aucune forme d'opposition n'étant tolérée. La quasi-totalité des figures d'envergure, comme le militant anticorruption Alexeï Navalny, ont été jetés en prison ou poussés à l'exil.

Vladimir Poutine, qu'une révision constitutionnelle de 2020 autorise à être encore candidat en 2030, peut théoriquement se maintenir au Kremlin jusqu'en 2036, l'année de ses 84 ans. A noter que les territoires occupés par la Russie dans l'est et le sud de l'Ukraine prendront également part à l'élection.

Du 22 avril au 14 juin : procès en appel de l'attentat de Nice

L'attentat de Nice avait fait 86 morts et 450 blessés le 14 juillet 2016 sur la Promenade des Anglais. Deux hommes, Chokri Chafroud et Mohamed Ghraieb, seront rejugés pour association de malfaiteurs terroriste criminelle devant la cour d'assises spéciale statuant en appel.

A l'issue du premier procès, qui s'était tenu en l'absence de l'assaillant Mohamed Lahouaiej Bouhlel, tué par la police après avoir délibérément foncé sur la foule au volant d'un camion-bélier, les deux hommes avaient été condamnés à dix-huit ans de réclusion criminelle, le 13 décembre 2022.

Six autres personnes, cinq hommes et une femme, avaient été condamnées à des peines allant de deux à douze ans de prison, pour des infractions de droit commun. En l'absence d'appel, ces peines sont devenues définitives.

Du 9 mai au 3 juin : la tournée de Taylor Swift fait étape en France

Les "swifties", du nom de ses fans, brûlent d'impatience. La tournée mondiale The Eras Tour de la chanteuse américaine Taylor Swift fait étape dans l'Hexagone : en mai à La Défense Arena, à Paris, et en juin au Groupama Stadium, à Lyon.

6 juin : 80e anniversaire du Débarquement en Normandie

A l'occasion du 80e anniversaire du Débarquement en Normandie, le 6 juin 1944, Emmanuel Macron présidera une grande cérémonie commémorative, en présence d'homologues étrangers, à Saint-Laurent-sur-Mer (Omaha Beach).

L'événement prendra une résonance particulière, deux ans après le retour de la guerre en Europe avec l'invasion russe en Ukraine. En 2014, Vladimir Poutine avait assisté au 70e anniversaire aux côtés de François Hollande, du président américain Barack Obama et de la chancelière allemande Angela Merkel. Cette année, il sera persona non grata.

Du 6 au 9 juin : élections européennes

Les citoyens de l'Union européenne éliront leurs représentants au Parlement début juin. En France, où 81 députés européens seront élus le 9 juin, l'enjeu s'annonce compliqué pour le camp présidentiel, crédité de dix points de moins que le Rassemblement national (RN) de Jordan Bardella dans les intentions de vote.

Un trop grand écart de voix constituerait un désaveu pour Emmanuel Macron, chantre de l'Europe et qui s'est toujours posé en rempart contre le RN et sa candidate aux deux dernières présidentielles, Marine Le Pen.

Du 14 juin au 14 juillet : Euro de foot en Allemagne

C'est le rendez-vous que tous les fans de football attendent en 2024 : le championnat d'Europe des nations se disputera en Allemagne du 14 juin au 14 juillet. Vice-champions du monde en titre, les Bleus feront partie des grands favoris de la compétition, trois ans après leur élimination surprise en huitièmes de finale contre la Suisse à l'Euro 2021. Ils débuteront par une rencontre face à l'Autriche, le 17 juin à Düsseldorf.

Du 29 juin au 21 juillet : un Tour de France bousculé par les JO

Le parcours de l'édition 2024 du Tour de France est atypique. D'une part, la 111e édition partira d'Italie, une première dans l'histoire de la Grande Boucle. D'autre part, si chaque année depuis 1975 le peloton du Tour arrive sur les Champs-Elysées, cette année les coureurs termineront leurs trois semaines de course à Nice (Alpes-Maritimes).

Pourquoi ? Parce que la Grande Boucle prend fin le 21 juillet, soit cinq jours avant la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024, le 26 juillet sur la Seine. L'accueil des deux événements au même endroit en si peu de temps n'était pas possible d'un point de vue organisationnel.

Du 26 juillet au 11 août : Paris accueille les Jeux olympiques

Cent ans après les derniers Jeux d'été en France, Paris sera de nouveau capitale olympique. Suivis par plus de quatre milliards de téléspectateurs, les Jeux olympiques d'été figurent parmi les événements les plus populaires au monde. Une tribune d'exception pour le pays hôte, qui espère ainsi peaufiner son image internationale en se posant deux semaines durant comme la capitale mondiale du sport.

Il reste moins de sept mois à la France pour peaufiner l'organisation de ce rendez-vous qui pose de nombreux défis en termes de transports, de sécurité ou encore de logement. Les JO seront suivis des Jeux paralympiques, du 28 août au 8 septembre.

Octobre et novembre : procès de Marine Le Pen et du RN dans l'affaire des assistants d'eurodéputés

Marine Le Pen, son père, le Rassemblement national (RN) et la direction du parti des années 2010 seront jugés à Paris à l'automne, quatre mois après les élections européennes. Ils sont soupçonnés d'avoir mis en place, entre 2004 et 2016, un système de rémunération par l'Union européenne des assistants d'eurodéputés qui travaillaient en réalité pour le parti d'extrême droite (qui s'appelait encore Front national). Dans le détail, Marine Le Pen, qui a toujours contesté ces accusations, sera jugée pour détournement de fonds publics et complicité.

Le RN n'est pas le seul parti à être accusé de ce type de faits. Le procès des assistants parlementaires européens du MoDem s'est achéve en novembre, avec un délibéré prévu le 5 février. Le parquet a notamment requis 30 mois de prison avec sursis, 70 000 euros d'amende et trois ans d'inéligibilité avec sursis contre François Bayrou.

5 novembre : élections présidentielle et législatives aux Etats-Unis

Le démocrate Joe Biden, 81 ans, et le républicain Donald Trump, 77 ans, entendent s'affronter une nouvelle fois en novembre pour la présidence des Etats-Unis, quatre ans après la victoire du démocrate.

Président sortant, Joe Biden a parfois montré des signes d'un âge avancé et même certains de ses partisans s'inquiètent des conséquences d'un nouveau mandat. Quant à Donald Trump, il est confronté à plusieurs inculpations et au moins trois de ses procès sont censés débuter en 2024 avant la présidentielle. Il vient par ailleurs d'être déclaré inéligible dans les Etats du Colorado et du Maine, mais il a déjà annoncé qu'il contesterait en justice ces décisions.

A partir du 10 novembre : dixième édition du Vendée Globe

Après quatre ans d'absence, le départ de "l'Everest des mers" sera donné le 10 novembre aux Sables-d'Olonne. Quarante skippeurs s'affronteront lors de cette dixième édititon de la compétition, remportée en 2020 par Yannick Bestaven.

Du 12 novembre au 20 décembre : procès de huit majeurs pour l'assassinat de Samuel Paty

Après le procès des ex-collégiens fin 2023, huit adultes comparaissent, cette fois aux assises, pour leur implication dans l'assassinat et la décapitation en octobre 2020 du professeur d'histoire-géographie Samuel Paty. Deux d'entre eux sont accusés de complicité pour l'avoir accompagné acheter un couteau ou l'avoir convoyé sur les lieux de l'assassinat, à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines).

Six autres seront jugés pour association de malfaiteurs terroriste criminelle. Parmi eux, Brahim Chnina, père de la collégienne à l'origine de la polémique sur des cours dispensés par Samuel Paty et sa présentation de caricatures de Mahomet, et le militant islamiste Abdelhakim Sefrioui, auteur de vidéos sur les réseaux sociaux qui avaient attiré l'attention sur le professeur.

8 décembre : réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris

L'incendie spectaculaire survenu en 2019 à la cathédrale Notre-Dame de Paris, qui a notamment ravagé la célèbre flèche, a suscité une émotion planétaire. Et un élan de solidarité tout aussi conséquent : 848 millions d'euros de dons ont ainsi afflué du monde entier, finançant la restauration de la cathédrale.

Notre-Dame-de-Paris : la renaissance de la cathédrale Vendredi 8 décembre, le 13 Heures vous emmène à l’intérieur de Notre-Dame-de-Paris pour une page spéciale exceptionnelle. Le résultat est bluffant, la blancheur des pierres, la flèche qui se dresse à nouveau… La cathédrale est en pleine renaissance. - (France 2)

Emmanuel Macron espère la présence du pape François pour la réouverture du monument, cinq ans après l'incendie. La cathédrale devrait alors être en mesure d'accueillir 14 millions de visiteurs, soit deux millions de plus qu'avant l'incendie.