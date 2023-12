Jeux olympiques et paralympiques, Euro de football et de handball, Tour de France, Six nations... Téléchargez le calendrier sportif 2024

Paris au centre des regards avec les Jeux olympiques et paralympiques, les deux équipes de France de handball et les footballeurs français en quête d'un Euro, les Mondiaux de natation, du cyclisme avec un Tour de France au tracé inédit, le Tournoi des six nations... L'année 2024 s'annonce une nouvelle fois riche en émotions.

Article rédigé par franceinfo: sport France Télévisions - Rédaction Sport

Temps de lecture : 3 min