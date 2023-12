Etats-Unis : après le Colorado, le Maine juge Donald Trump "inapte" à la fonction de président

Dans le Maine, il n'y aura pas de bulletin au nom de Donald Trump lors du vote pour la primaire républicaine en vue de la présidentielle de 2024. La secrétaire démocrate chargée de l'organisation des élections dans ce petit Etat du nord-est des Etats-Unis a estimé, vendredi 29 décembre, que l'ancien locataire de la Maison Blanche n'était "pas apte à la fonction de président". "Je n'arrive pas à cette conclusion à la légère", a écrit Shenna Bellows dans le document officiel faisant état de sa décision, citant l'attaque du Capitole, le 6 janvier 2021, par des partisans de l'ex-président.

L'assaut du siège du Congrès américain a été commis "sur ordre, en toute connaissance et avec le soutien du président sortant", a-t-elle estimé. Or, le 14e amendement de la Constitution américaine exclut de toute responsabilité publique les personnes s'étant livrées à des actes d'"insurrection". La semaine précédente, la Cour suprême du Colorado avait été la première à déclarer Donald Trump inéligible en raison de ses agissements après sa défaite face à Joe Biden en 2020.

Un recours de Trump attendu

La décision du Maine sera "suspendue" en cas de contestation judiciaire, a toutefois précisé Shenna Bellows. Sans attendre, le porte-parole de Donald Trump a d'ailleurs annoncé que l'homme d'affaires avait l'intention de contester en justice la décision, laquelle pourrait faire l'objet d'un recours final devant la Cour suprême des Etats-Unis.

Le parti républicain du Colorado a également demandé à la Cour suprême des Etats-Unis de réexaminer la décision prise dans l'état montagneux de l'ouest américain, ce qui pourrait permettre de trancher le sujet dans tous les Etats où des procédures similaires ont été initiées. La décision du Maine, comme celle du Colorado, ne porte à ce stade que sur les primaires organisées pour désigner le candidat du parti républicain à la présidentielle.

Donald Trump, lui, s'en est pris à la responsable du Maine, qu'il a qualifié de "gauchiste radicale" et d'"ardente partisane" de Joe Biden, l'actuel président et prochain candidat démocrate, sauf surprise, à l'élection de 2024. "Nous assistons en direct à une tentative de vol d'une élection et à la privation du droit de vote de l'électeur américain", a-t-il encore fustigé via son équipe de campagne.