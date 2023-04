Espagne : la vague de chaleur impacte les habitants

Les températures ne baissent pas en Espagne et notamment à Séville. Sous 37 degrés, les autorités sont inquiètes face aux festivités qui arrivent.

Ils ont tous la même obsession : trouver de l'eau à tout prix. En Espagne, une vague de chaleur touche de plein fouet le pays. À Séville, la température atteint les 37 degrés au matin du mercredi 26 avril. L'après-midi s'annonce encore pire. "On a très chaud, on cherche de l'ombre quelque part, de l'eau ou même un endroit où aller parce qu'il fait vraiment trop chaud", confie un serveur sur place. Jamais les vendeurs à la sauvette n'ont autant travaillé à cette période. "On remarque que ce que les gens achètent le plus ce sont des chapeaux, des éventails, des parasols, des choses qui leur permettent de ne pas être brûlés par les rayons du soleil", explique l'un d'entre eux.

500 000 personnes attendues pour la féria

L'inquiétude pèse parce que, cette semaine, c'est la féria à Séville. 500 000 personnes sont attendues alors les services d'urgence sont en alerte. Plus de soignants ont été mobilisés par la Ville cette année au vu de la situation. "Hier, on a eu plus d'incidents que les autres années. On en a eu 309 et la plupart à cause de la chaleur", détaille une conseillère municipale. La vague de chaleur provient d'Afrique et touche le sud de l'Espagne.