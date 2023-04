Roi Charles III : à la découverte de la ville qu'il a bâtie

Le couronnement de Charles III approche en Angleterre, l'occasion de découvrir l'amour de la création du futur roi. Une équipe de France Télévisions est allée dans le village de Poundbury que le prince a créé.

Le roi Charles III ou l'homme aux multiples facettes. Du souverain éminent à l'homme discret ou encore du bâtisseur fortuné à l'artiste rêveur, pour comprendre qui est le futur roi d'Angleterre, il faut se rendre dans un village de la côte sud de l'Angleterre. Poundbury compte 4 200 habitants et rappelle une bourgade du XIXe siècle. Pourtant, quand on y regarde de plus près, on peut voir noté 2015 sur le fronton d'une façade. En réalité, le village entier est sorti de terre ces trente dernières années. "Ça, c'est le seul bâtiment ancien, c'était une ferme quand il n'y avait que des champs", montre une habitante. Tout a été imaginé par le prince Charles.

Une ode aux villages anglais traditionnels

Pour ralentir la circulation, il n'y aucun marquage au sol. Il parait qu'il trouve cela inesthétique. Même chose pour les panneaux de signalisation, réduits au strict minimum. Aussi, un guide de 50 pages détaille ce qui est autorisé et ce qui est interdit comme les portes en PVC et les couleurs criardes. "C'est incroyable ! On a l'impression d'habiter dans les quartiers chics de Londres", exulte un habitant. "Il n'y a pas de graffitis, tout est très propre", se réjouit une autre. Ici, le nouveau roi d'Angleterre a créé une ode aux villages anglais traditionnels.