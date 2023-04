Royaume-Uni : les Britanniques se préparent au couronnement de Charles III

À quelques jours de l’intronisation du roi Charles III, le 13 Heures vous emmène dans les coulisses des préparatifs de cet événement historique, mercredi 26 avril.

Pour ceux qui risquaient d’oublier l’éminence du couronnement royal, deux patronnes d’un pub de l’Est de Londres sortent déjà le grand jeu. Leur établissement tout entier s’est drapé aux couleurs de la famille royale. Une cinquantaine de personnes y ont réservé leur table pour jouer à un quizz spécial sur la famille royale et le roi Charles III. “On a répondu tout ce que l’on savait et on a inventé tout ce que l’on ne savait pas”, plaisantent des joueurs. Mais tous sont encore loin d’être au point à propos de l’intronisation du roi.



Un plat spécial concocté pour le couronnement

Et pour cause, le dernier couronnement, celui d’Elizabeth II, remonte au 2 juin 1953. Les sujets de sa majesté se pressent alors dans les rues de tout le pays pour fêter l'événement et la ferveur populaire est à son comble. À l’heure du déjeuner, des tables interminables font le plein. On s’y retrouve entre voisins pour prendre le thé et partager un banquet dans la rue. Une recette est même créée pour l’occasion : le poulet du couronnement, dit aussi poulet d’Elizabeth II. Charles III a choisi comme plat signature du couronnement une quiche aux épinards, 70 ans après le poulet de sa mère.