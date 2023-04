L'Espagne va faire face à une canicule dans les prochains jours, avec des températures pouvant atteindre 40°C

"Une masse d'air chaude et sèche, en provenance de l'Afrique" est en cause, explique l'agence espagnole de météorologie.

L'Espagne se prépare à un phénomène météorologique anormal en cette période de l'année. L'Espagne va connaître une canicule, avec des températures "exceptionnellement hautes", pouvant atteindre 40°C, à partir de mardi 25 avril, a prévenu dimanche l'agence espagnole de météorologie (Aemet).

"Les températures seront supérieures à 30°C sur une grande partie de la moitié sud de la péninsule" et dans la vallée de l'Ebre (Catalogne), prévient l'institut. Ce dernier explique qu'"une masse d'air chaude et sèche, en provenance de l'Afrique" est en cause.

Les températures seront encore plus élevées dans les terres. Dans la vallée du Guadalquivir (Andalousie), les 40°C pourraient être atteints.

L'agence espagnole prévient que le mercure ne redescendra que peu, même le soleil couché. Elle s'attend à des nuits "tropicales", notamment en Andalousie, soit au-dessus de 20°C toute la nuit. Cet épisode caniculaire devrait prendre fin le week-end du 29 avril.