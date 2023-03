La Teste-de-Buch : un an après l’incendie, le célèbre camping des Flots Bleus va rouvrir

Le camping qui avait brûlé dans l’incendie de La Teste-de-Buch (Gironde) va reprendre son activité. Le patron se prépare à accueillir les premiers touristes, vendredi 31 mars.

Vendredi 31 mars, les barrières ferment encore l’accès. Mais dès le 1er avril, touristes et locaux pourront à de nouveau profiter des balades sur la plage de la Teste-de-Buch (Gironde). Une réouverture de la plage et son parking, sept mois après le terrible incendie qui a ravagé plus de 7 000 hectares. Pour l’ONF, l’objectif était de nettoyer et de sécuriser l’accès. "On a dû redélimiter les zones où les gens vont pouvoir circuler en voiture et à pied, avec de la ganivelle, avec la remise en état des parkings".

Encore 48 h de travail

Plusieurs mois de travail, afin d’accueillir au plus vite les promeneurs. Sur le marché de la Teste, les locaux s’en réjouissent déjà. "On va être quand même heureux de retourner un peu sur notre région", raconte une passante. Autre endroit que les habitués vont avoir plaisir à retrouver : le camping des Flots Bleus. Détruit à plus de 80 % par l’incendie, une course contre-la-montre s’était engagée pour ouvrir le 3 avril. C’est gagné : les réservations s’enchaînent. "On avait décidé d’ouvrir 50 % du camping. (…) On a finalisé les emplacements pour les voitures, pour les clients", explique le directeur de l’établissement, Franck Courderc. Il reste encore 48 heures de travail intense aux équipes avant de profiter de retrouvailles chaleureuses, avec la dune et les clients.