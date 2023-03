Pollens : les beaux jours réveillent les allergies des Français

L’arrivée des beaux jours favorise la dispersion des pollens avec des situations différentes et contrastées selon les régions. Un Français sur quatre serait concerné par ces allergies.

Nez bouché, yeux irrités, difficultés à respirer. Des maux bien connus de Laëtitia, cette Orléanaise (Loiret) allergique au pollen. Cette année, avec un printemps précoce, les symptômes sont particulièrement intenses. "D’habitude on arrive plus ou moins à gérer, il n’y a pas besoin de prendre tant d’antihistaminiques que ça (…) mais là cette année, c’est tous les jours, plus que d’habitude. (…) C’est quatre comprimés par jour, c’est l’inhalateur matin et soir", raconte-t-elle.



32 départements en impact sanitaire élevé au pollen

Vendredi 31 mars en France, 32 départements sont en impact sanitaire élevé au pollen. Augmentation des températures, peu de pluies et de vent ces derniers jours… Autant de facteurs qui amplifient le phénomène. Seule solution pour les personnes allergiques : adopter les bons réflexes. Dans la métropole de Metz (Moselle) des capteurs ont été installés le mois dernier pour mesurer la quantité de pollen dans l’air. Les données sont analysées puis transmises en temps réel sur une application. Une aide précieuse pour les personnes allergiques. Selon le réseau national de surveillance de l’air, une accalmie devrait intervenir dès samedi 1er avril. Un peu de répit pour les personnes les plus sensibles.