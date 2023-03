Montagne : en colère, des bergers dénoncent leurs conditions de logement en rap

Des bergers font du rap pour dénoncer leurs mauvaises conditions de logement en Alpage. C’est l'idée qu'a eue l'un d'entre eux. La chanson et le clip font le buzz sur internet.

Il est d’un naturel plutôt calme. Felix Portello, 33 ans, est berger de profession mais aussi rappeur à l’occasion quand il s’agit de pousser un coup de colère. Un clip de rap pour dénoncer les conditions de logement des bergers dans les Alpages comme dans le parc de la Vanoise. En cause, des abris spartiates en bois dans lesquels les bergers passent parfois plusieurs mois en été. "On est sur un logement de 4m2, donc il y a un matelas au sol et c’est tout (...) et puis pas d’eau potable", détaille Felix Portello.



"Ça fait combien de temps qu’elle dure l’urgence ?"

Le retour du loup en montagne impose au berger d’être présent auprès de leur troupeau. Le parc de la Vanoise a donc mis à disposition 11 abris temporaires de ce type. "Ça s’appelle des logements d’urgence. Ça fait combien de temps qu’elle dure l’urgence ? Ça fait 20 ans, ça fait 30 ans peut-être même (...)", poursuit le berger. Le parc de la Vanoise indique que ces logements ont pour but d’apporter une réponse rapide et temporaire et sont "généralement implantés à distance de marche d’une solution d’hébergement plus confortable".