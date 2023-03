États-Unis : Donald Trump inculpé par la justice, une première dans le pays

L’ancien président américain Donald Trump a officiellement été inculpé, vendredi 31 mars, du jamais-vu dans l’histoire pour un président. Il est accusé d’avoir acheté le silence d’une femme avec qui il aurait entretenu une relation. Quelle sera la suite des événements ?

Devant le tribunal de Manhattan, jeudi 30 mars, la presse guette la sortie du procureur qui poursuit un ancien président américain, Donald Trump, une première dans l’histoire des États-Unis. Les opposant de Donald Trump savourent. Sur des pancartes, on peut lire "Trump est fini". "Je scrutais chaque jour qui passait en espérant cette inculpation et je voulais la voir de mes propres yeux et pouvoir la raconter", confie une femme.

Une violation du code de financement électoral

Donald Trump est inculpé par un jury populaire dans l’affaire Stormy Daniels. L’ancienne actrice phonographique aurait eu une relation extra-conjugale avec l’ex-président en 2006. Quand il était candidat à la présidentielle en 2016, il aurait alors acheté son silence pour 130 000 dollars et fait passer cette dépense dans les frais de sa campagne. Cela constitue une violation du code de financement électoral. Trump a toujours nié et crie à la persécution politique.