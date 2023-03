Reportage Incendies en Gironde : au camping des Flots Bleus, un espoir de réouverture dès avril et la promesse de faire différemment à l'avenir

Près de 80% du camping des Flots Bleus avait brûlé l'été dernier, lors des incendies monstres qui ont frappé la Gironde. Près de 7 mois après, la reconstruction avance et laisse espérer une réouverture dès avril. Avec la promesse de faire différemment face au risque incendie.

Une plaine de sable, et des tuyaux et gaines électriques qui en ressortent. Voilà à gros traits ce qui reste du camping des Flots Bleus, près de sept mois après l'incendie monstre qui a détruit près de 80% de sa surface. "C'était apocalyptique. Il y a eu des couloirs de feu inexplicables, se souvient Aurélie Cordier-Steere, l'une des propriétaires du camping. Un objet est resté complètement intact et derrière, un arbre complètement a été calciné. Il y a des arbres qui ont explosé, mais un mètre après, c'est comme s'il ne s'était rien passé." La caravane qui servait de snack à Franck Dubosc dans les films Camping est, elle, restée intacte, tout comme les bâtiments administratifs et leurs légendaires volets bleus. "L'étoile du cinéma", sourit la propriétaire.

Et si elle a retrouvé le sourire, c'est aussi parce que les travaux avancent rapidement. "On est même en avance", souligne Pierre Wavrant, en charge de la partie assainissement du chantier avec sa société ARSM. Avant d'en arriver à la reconstruction des premiers lodges, qui a débuté il y a plusieurs semaines, un long travail de nettoyage a été mené, raconte Aurélie Cordier-Steere. "La chaleur a été tellement dense que tout a brûlé et fondu dans le sable. Les équipes de nettoyage sont venues avec des sortes de gros aimants pour ressortir toute la ferraille."

"Ils ont sorti 3,5 tonnes de ferraille, qui avait fondu dans le sable." Aurélie Cordier-Steere, propriétaire du camping des Flots Bleus à franceinfo

"On repart d'une toile blanche", se réjouit la propriétaire, heureuse de voir du traumatisme de l'an dernier émerger des possibilités de repenser intégralement le camping. Si elle semble confiante sur la possibilité d'accueillir des voyageurs dès les vacances d'avril, cela semble encore difficile à croire. Le chantier se poursuit, les routes du camping ne sont pas encore refaites et l'immense plaine de sable au centre du lieu ne semble pour l'heure guère accueillante.

Des planchas à la place des barbecues

La reprise d'activité ne sera d'ailleurs que partielle cette année. Un seul sanitaire est en état, et ce seront majoritairement des tentes et des camping-cars que le camping de la Dune, le nom officiel des Flots Bleus, pourra accueillir. Le vrai objectif, c'est avril 2024, confie Aurélie Cordier-Steere, pour lequel la gérante espère "avoir toutes les infrastructures" et notamment les "chalets" qu'il est prévu de reconstruire. Pourquoi rouvrir en mode partiel ? "Parce qu'il nous tarde qu'une chose, c'est d'ouvrir, répond du tac au tac Aurélie Cordier-Steere. Le 19 juillet [jour de l'évacuation, ndlr], on était tous terrassés. Voir ce site tellement touché, ça nous a vraiment affecté tous. Ça fait du bien aujourd'hui de le voir se refaire."

Les flammes de l'an dernier ont aussi agi comme un électrochoc : pas question de revivre "l'enfer de l'été dernier", explique Aurélie Cordier-Steere. Le camping a donc pris la décision de supprimer les barbecues, remplacés par des planchas électriques, moins risquées lors des étés secs et chauds qui risquent de se répéter désormais en Gironde.

"Il faut se rendre à l'évidence qu'un changement climatique est en route. Ce qu'on peut essayer de faire, c'est de travailler avec ses aléas." Aurélie Cordier-Steere à franceinfo

Un "parcours pédagogique" va aussi être installé sur le camping, pour avertir les vacanciers des risques incendie, et pour les sensibiliser plus largement aux problématiques locales de prévention de l'environnement. "On est sur un site classé. On va aussi essayer d'avancer sur la récupération des eaux grises, les économies d'énergie", liste celle qui est aussi en charge de la communication et du marketing de l'entreprise familiale.

Aurélie Cordier-Steere, l'une des propriétaire du camping des Flots Bleus, devant ce qu'elle nomme "sa toile vierge". (THEO UHART / FRANCEINFO)

Utiliser les bois brûlés pour reconstruire

L'autre initiative qu'a prise la direction du camping, c'est de "réutiliser les bois brûlés". Des planches ont donc été débitées à partir du bois encore sain des arbres calcinés l'été dernier. Elles serviront pour construire les nouveaux bardages, les délimitations entre les emplacements et les terrasses imaginées pour ce renouveau. "C'est un peu notre clin d'œil et notre mémoire collective de ce qu'il s'est passé l'année dernière", souligne Aurélie Cordier-Steere. Une façon, aussi, de placer au cœur de cette reconstruction le souvenir du risque naturel majeur auquel font face les forêts du département.

Le chantier qui va s'ouvrir, dans les mois qui viennent, c'est aussi celui du reboisement du camping, dont la quasi-totalité de la végétation a brûlé. Et sur le sujet, la direction a été conseillée par un expert arboricole. "On a récupéré toutes les pommes de pin du camping pour les replanter et les réutiliser", détaille la gérante. Ces graines représentent l'ADN arboricole du camping. Ce sont elles qui auront la probabilité la plus haute de reprendre, par rapport à des graines venues de l'extérieur.

Les touristes, en tout cas, sont attendus de pied ferme. "Quelquefois, on ne les aime pas, mais économiquement, on les aime bien", plaisante Pierre Wavrant. Et ils seront au rendez-vous, à en croire Aurélie Cordier-Steere.

"On a ouvert le site pour les réservations début janvier, et dans les deux heures, on a eu des gens qui nous ont appelés pour réserver." Aurélie Cordier-Steere, propriétaire du camping des Flots Bleus à franceinfo

"C'est chouette de voir que les gens nous suivent", dit-elle avec le sourire, reconnaissant avoir "beaucoup de chance". "On est déjà sortis du tunnel. Ils nous tardent que nos camarades et voisins prennent le même rythme que nous. On a envie qu'ils nous suivent." Et c'est vrai que le contraste est saisissant. À quelques mètres des Flots Bleus, sur les sites des autres campings, les ruines calcinées sont encore debout, le sable toujours noir et l'on commence à peine à évacuer les carcasses des arbres. À croire que l'étoile du cinéma joue vraiment son rôle de bonne fée pour faire renaître des cendres ce lieu qu'elle a rendu si populaire.