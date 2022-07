Reportage Incendies en Gironde : "On vient vous aider gratuitement", l'élan de solidarité autour du camping des "Flots Bleus", dévasté par le feu

L'affiche de Patrick Chirac, alias Franck Dubosc, tient toujours debout à l'entrée des "Flots bleus", à côté de la vitrine, avec les t-shirts, casquettes, ballons de plage à l'effigie du film Camping. Mais tout autour, les cendres ont recouvert le sol. Voitures, mobil-homes, cabanons en bois calcinés... tout a été détruit par les flammes qui ont frappé la Gironde. Les deux incendies ont ravagé plus de 20 000 hectares de végétation à La Teste-de-Buch, près d'Arcachon, et dans le secteur de Landiras.

Franck Coudert, le patron du camping les Flots bleus, vit tous les étés dans un mobil-home au sein du camping. Mais il n'en reste quasiment plus rien. "Et encore, la petite plancha, le petit réchaud à gaz sont là, soupire-t-il. Ah si, des petits sièges ont brûlé là", comme celui sur lequel s'asseyait son petit garçon, âgé de deux ans.

L'entrée du camping Les Flots bleus calcinée, après l'incendie à la Teste-de-Buch (Gironde), le 21 juillet 2022. (NICOLAS MATHIAS / RADIO FRANCE)

"C'est désolant"

Situé au pied de la Dune du Pilat, l’établissement créé en 1966, a dû évacuer ses occupants le 13 juillet dernier, en même temps que quatre autres campings alentour. Ce jour-là, avec sa compagne, Franck Coudert a dû quitter le camping en quelques minutes dès le début de l'incendie. Il a suivi à distance l'embrasement via les caméras de surveillance. "On a vu la colonne de pompiers qui était devant, se souvient-il. Après, on a vu la fumée envahir petit à petit les caméras jusqu'à ce que ce soit tout noir", raconte sa compagne. L'écran s'est ensuite éteint, les caméras ont cessé de fonctionner, avant que l'antenne 4G ne finisse par brûler.

En revenant ici, dans ce théâtre autrefois vivant et aujourd'hui désolé, Franck Couderc ressent "de la peine pour tout le travail qu'on a fait. Surtout qu'on avait changé 95% des mobil-homes. C'était des trucs tout neufs, tout beaux. Il y en a certains qui n'ont jamais été habités, c'est désolant."

Le camping des Flots bleus détruit par les flammes près de la dune du Pilat (Gironde), le 21 juillet 2022. (NICOLAS MATHIAS / RADIO FRANCE)

Un élan de solidarité

Dans son malheur, le patron des "Flots bleus" a pu compter sur un élan de générosité des habitants de la région. "Là, on a beaucoup d'entreprises qui nous appellent, qui nous disent 'on vient vous aider gratuitement', raconte Franck Coudert. On a des gens qui nous ont appelé aujourd'hui, 'Nous, on est en congés pour trois semaines, on ferme l'entreprise, on est prêt à venir vous aider gratuitement'. C'est exceptionnel."

"Je n'arrête pas de le dire, mais entre les gens de La Teste, la mairie, tous les bénévoles, les gens qui se sont proposés d'héberger les clients et tout, on ne peut pas le définir." Franck Coudert, gérant du camping des "Flots bleus" à franceinfo

Le gérant ne s'inquiète pas trop pour la reconstruction matérielle, il sera aidé. Son assurance devrait couvrir les dégâts et sûrement aussi les annulations et les remboursements des touristes qui avaient prévu de planter leurs tentes aux Flots bleus. "On va faire tout ce qu'il faut pour repartir le plus rapidement possible, assure-t-il. Avec de la volonté et des moyens, c'est jouable. En fait un camping, c'est quoi ? Ce sont des emplacements nus ou des emplacements avec mobil-homes, on pose un mobil-home et voilà. Donc là, on va tout nettoyer. Si on reconstruit, ici chez nous, notre petit coin de paradis."

En revanche, ce qui mettra des années à revivre, à repousser, ce sont les arbres, ces pins qui faisaient encore, il y a dix jours, de l'ombre aux touristes. Il n'en reste plus que des troncs noircis.