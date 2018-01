Kiwi : l'exotisme à la française

Dans la famille Genier, on est producteurs de kiwis à Voutezac de père en fils. En ce petit matin de novembre en Corrèze : la cueillette des kiwis se termine. Fabien Genier explique que le fruit est cueilli avant les gelées, même s'il n'est pas encore mûr. Cet arbre s'appelle un actinidia. Ce jeune producteur aime déjà transmettre à ses stagiaires futurs agriculteurs. "Le fruit que tu fais, il faut que tu l'aimes. Si tu le fais à contrecoeur, tu ne feras pas du bon", lui inculque-t-il.

Un hectare, 10 tonnes de récolte

C'est le grand-père de Fabien qui a planté les premiers arbres, en 1967, sur une terre corrézienne où sont cultivés des milliers d'hectares de pommes. Mais ici poussent des kiwis bio nourris par la pluie et le soleil. À peine un hectare pour une récolte de 10 tonnes cette année. Derrière les murs épais d'une vieille grange, les kiwis mûrissent doucement. Au total, quatre variétés vendues à maturité un mois et demi plus tard.

