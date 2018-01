Feuilleton : au cœur de l'Inde éternelle (1/5)

Alors que l'Inde se réveille à peine, une petite équipe s'affaire déjà pour préparer les vélos. Himanshu, 27 ans, est un guide touristique à bicyclette. C'est selon lui le meilleur moyen pour explorer le Vieux Delhi, le quartier le plus chaotique de la capitale indienne. "Lors de ce tour, vos cinq sens seront sollicités. Il y aura beaucoup de bruits, d'odeurs. (...) Vous allez même devoir utiliser votre sixième sens, faire très attention à vous", prévient le guide.

Old Delhi révèle sa grandeur passée.

C'est parti pour trois heures d'aventures urbaines. Habituellement, les touristes ne s'attardent pas autant dans le Vieux Delhi. Le quartier est très différent des images modernes des larges avenues de la capitale New Delhi, juste à côté. Le View Delhi, c'est la partie ancienne de la ville où Himanshu emmène les touristes s'enfoncer dans ce dédale de ruelles. C'est ici que bat le vrai cœur de la cité et que l'on retrouve sa richesse venue des siècles passés. Il faut slalomer et les obstacles sont nombreux dans cette circulation encombrée où se croisent motos, chevaux et vaches. Ce bout de la capitale indienne ne dort jamais. Entre son Fort rouge et sa mosquée, Old Delhi révèle sa grandeur passée.

