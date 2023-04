Astronomie : la fusée Starship est-elle trop dangereuse ?

La plus grande fusée du monde, Starship, a explosé peu après son décollage au Texas, le 20 avril. Un lancement et une explosion qui posent des questions, notamment pour les projets à venir de la société Space X d’Elon Musk.

C’était peut-être l’un des décollages les plus attendus. Celui de la plus grande fusée du monde, Starship. Si le lancement ressemble au début à un succès, au bout de trois minutes, les deux étages censés se détacher ne se séparent pas comme prévu et la fusée explose. Mais pas question pour autant de parler d’échec. À entendre les employés de Space X, il s’agirait presque d’une réussite. Elon Musk se dit même excité des prochains lancements à venir.



Pas de système d’éjection en cas de problème

Pourtant, la plus grande fusée du monde, censée emmener des hommes autour de la Terre et jusque sur la Lune pose question, notamment en matière de sécurité. La capsule qui doit transporter des habitants ne possède pour l’instant pas de système d’éjection en cas de problème. Mais les experts rappellent qu’il ne s’agit que du premier test. "C’est comme quand vous développez un logiciel, vous le créez, vous voyez ce qui ne va pas, vous le changez, vous apportez des améliorations rapidement sur votre produit", explique Jonathan McDowell, astrophysicien.