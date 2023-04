Disquaire Day 2023 : les ventes de vinyles continuent de progresser

Alors que le Disquaire Day célèbre le disque vinyle ce samedi 22 avril, ce format confirme sa progression, aussi bien en 45 qu'en 33 tours.

Un bruit si singulier, celui du disque qui tourne sur sa platine. À l’heure du tout numérique, la galette noire prend sa revanche. Le marché du vinyle a la cote. À la fin des années 40, les disques 33 et 45 tours font leur apparition aux États-Unis. Dix ans plus tard, dans les cafés, c’est la folie du microsillon. Sur les juke-box, on découvre le jingle. Ce phénomène de mode déferle sur la France. Dans les premières foires à disques, certains sont prêts à sortir leur portefeuille.



La production relancée

Aujourd’hui, le vinyle fait un carton dans les bacs. Dénicher la parle rare n’est pas une mince affaire. Jalal Aro, collectionneur depuis 30 ans, explique que ce qui fait la "rareté d’un disque" est la manière dont "il a été enregistré". L’engouement relance également la production. Dans une usine de Vendée, 800 disques sortent des presses chaque jour. Le vinyle devient tendance aussi sur les réseaux sociaux.