Documents d’identité : comment réduire les délais ?

En moyenne, il faut actuellement jusqu’à 66 jours d’attente pour obtenir des papiers d’identité. Vendredi 21 avril, la Première ministre a promis de réduire de moitié le délai d’ici l’été.

À Nantes (Loire-Atlantique), il n’y a actuellement aucun créneau disponible pour renouveler ses papiers d’identité. Même échec à Paris. Obtenir une carte d’identité ou un passeport reste un casse-tête. À Melun (Seine-et-Marne), la mairie est ouverte tous les jours, y compris le samedi matin pour faire face à l’afflux de demande. Dans l’après-midi du 21 avril, ceux qui ont enfin réussi à décrocher un rendez-vous sont des citoyens qui ont fait de la route. "J’ai obtenu un rendez-vous un peu plus vite ici, à Paris c’était compliqué", confie une femme.



650 nouvelles machines à empreintes

Le système est engorgé, la faute aussi à des usagers indélicats. "Quelques fois, on a quatre rendez-vous dans une heure, mais on en a qu’un qui vient donc on a les trois-quarts de notre potentiel qui n’est pas utilisé", explique Charles Humblot, adjoint au maire de Melun. Pour réduire le délai d’attente, 650 nouvelles machines à empreintes vont être déployées. Le niveau de la dotation de l’état a aussi été porté à 100 millions.