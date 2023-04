Portugal : la nouvelle usine de chaussures de l’Europe

Où a été fabriquée votre paire de chaussures ? Au-delà de l’Asie, l’Europe a aussi des atouts. Aujourd’hui, le Portugal est clairement devenu un challenger très dynamique.

Pour certains, le pays où sont fabriquées les chaussures renvoie d’abord aux conditions de travail. Et puis, il y a des origines qui rassurent. "Fait main au Portugal, voilà, donc la qualité alliée avec le savoir-faire, je suis sûre que je les garderai longtemps. C’est pour ça que je les achète", confie une cliente. Comment le Portugal est devenu une pointure dans la chaussure, attirant de plus en plus de clients ? Une marque française a tout misé sur le savoir-faire portugais, au point d’ouvrir sa propre usine dans le pays.



Une main d’œuvre reconnue

"La production réelle a démarré il y a trois mois. On arrive à produire 150 paires par jour à peu près", détaille Jean-Michel Awad, directeur général délégué chez Bobbies. Celui-ci vit désormais dans le nord du Portugal. Selon lui, l’atout est la proximité qui permet de suivre la tendance. Mais l’avantage numéro un du Portugal est sa main d’œuvre reconnue. "Je travaille depuis mes 14 ans, ça fait déjà 44 ans que je suis dans la chaussure", affirme Alzira Maria Santos, ouvrière. Elle gagne un peu plus de 800 euros par mois.