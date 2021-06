Déconfinement : les discothèques vont rouvrir leurs portes le 9 juillet

Après plus d’un an de fermeture, les boîtes de nuit pourront rouvrir le 9 juillet. Comment les professionnels vont-ils s’organiser ? Quelques précisions dans le 13 Heures du lundi 21 juin.

Ils trépignaient et patientaient depuis plus d’un an. Le 9 juillet, les discothèques vont enfin avoir le droit de rouvrir leurs portes. Les professionnels du secteur ne cachent pas leur enthousiasme. "Ça va être une expérience assez incroyable pour nous de retrouver notre public sur le dancefloor. C’est ici que la magie a lieu", affirme Adrien Assadian, le directeur artistique du Djoon, à Paris.

Pas de masque à l’intérieur

Quelques précautions sont nécessaires avant de pouvoir profiter d’une soirée en discothèque. La jauge sera fixée à 75 %, et il sera possible de danser sans masque. Une nouvelle qui réjouit Adrien Assadian. "On a vraiment une clientèle de danseurs, certains sont professionnels, on a beaucoup de professeurs de danse. Pas de masque à l’intérieur, ça va changer des vies", juge-t-il. Néanmoins, seules les personnes vaccinées contre le Covid-19 et ayant reçu leur deuxième dose depuis plus de 15 jours seront admises. Autrement, il faudra présenter un test négatif de moins de 48 heures.