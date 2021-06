Apiculture durable : le miel de karité, un trésor venu du Bénin

N. Bertrand, C. Marchand, F. Fougère

Le miel de karité est un miel d’exception. Issu de l’apiculture durable, il a des vertus cicatrisantes et possède un goût très puissant. Les équipes de France 2 se sont rendues en Afrique de l’Ouest pour vous le faire découvrir.

Précieux, goûteux, rare, cicatrisant, anti-inflammatoire, les atouts du miel de karité sont infinis. Il est produit en Afrique de l’Ouest, au nord du Bénin. Tout a commencé par une belle rencontre, celle des abeilles et de la fleur de karité. Ce miel fait désormais la fierté de Tawena Kouffo, un apiculteur local. "On fait vraiment l’effort pour que ça reste naturel, sans engrais chimique", révèle-t-il. Le concerné n’utilise aucun pesticide et ne met pas la vie des abeilles en danger.

Un seul producteur au Bénin

Dans son parc de 600 arbres, il a installé 30 ruches. Au Bénin, l'intéressé est le seul à produire de ce miel d’exception. Mais cet élixir se mérite… En effet, les abeilles sont très agressives. Une fois récolté, le miel est transporté à la miellerie. Dans cette dernière, tout est artisanal. Le produit est filtré avec de simples paniers. "Ça prend le temps de couler de lui-même. C’est différent des miels dans les supermarchés", précise Tawena Kouffo. La production est encore confidentielle : 500 kg l’année dernière. Mais le nectar a déjà sa notoriété. La moitié est exportée en Europe et notamment en France.