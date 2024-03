"Envoyé spécial" : regardez le magazine du jeudi 14 mars 2024

Au sommaire : "Temu : toujours moins cher... mais à quel prix ?", "Courchevel, son univers impitoyable", "Birmanie : une jeunesse en résistance", "Haïti : un pays aux mains des gangs".

Avec 900 millions d’utilisateurs dans le monde, Temu, la nouvelle plateforme chinoise de e-commerce, est l’un des succès commerciaux les plus spectaculaires des vingt dernières années. Elle est devenue en quelques mois l’application de shopping la plus téléchargée aux Etats-Unis mais aussi en France, où 13 millions de consommateurs ont déjà été séduits.

Sur le site sont proposés 80 000 articles à des prix imbattables dont la majorité sont à moins de 2 euros. Comment est-il possible d’afficher des tarifs aussi bas ? Quelle pression est appliquée sur les fournisseurs ? Et que valent ces produits vendus sur Temu ? Seraient-ils dangereux, voire pour certains illégaux en Europe ? Dans quelles conditions ces produits sont-ils fabriqués ? Comment ces fabricants s’inspirent-ils pour sortir à la vente plusieurs milliers de nouveaux produits chaque mois ?

Derrière cette nouvelle plateforme qui se revendique comme la rivale de l’américain Amazon se cache Colin Huang, deuxième plus grande fortune chinoise. Les journalistes d’"Envoyé spécial" ont enquêté sur les dessous de cette application qui rend fou le monde du commerce, au cœur du "made in China" dans les bassins industriels de Jinhua et de Canton.

Un reportage de Marion Cieutat, Justine Jankowski, Jié Xiong, Julien Mercier, Marine Zambrano, Raphaël Mencuccini, Evan Caron pour STP productions.

Courchevel, son univers impitoyable

C’était un rêve des années d'après-guerre. En 1946, le département de la Savoie décide de construire une station de toutes pièces, destinée à devenir une destination de ski pour tous. Près de quatre-vingts ans plus tard, que reste-t-il de la vocation populaire de Courchevel ? Avec ses cinq palaces, ses vingt-cinq hôtels 5 étoiles et ses quatre restaurants étoilés au Guide Michelin, elle est devenue l’une des stations les plus chères du monde. Restaurateurs, hôteliers, tous ont fait le choix de séduire leurs clients fortunés venus du Brésil, des Emirats ou encore des Etats-Unis.

A Courchevel, c’est la folie des grandeurs. Les chalets sont de plus en plus grands, la montagne est creusée de plus en plus profondément pour gagner des mètres carrés et installer des piscines, des spas, des salles de cinéma privatives. Des logements qui se louent jusqu’à 200 000 euros la semaine avec Rolls Royce et chauffeur à disposition. Les propriétaires de ces chalets et hôtels de luxe, ce sont notamment les grands patrons français comme Denis Dumont, fondateur des supermarchés Grand Frais, Bernard Arnault, Xavier Niel ou Stéphane Courbit. Une frénésie immobilière et une bétonisation contre laquelle certains habitants s’élèvent désormais. Portrait d’une station de renommée mondiale, qui n’en a pas fini avec le business de l’or blanc.

Un reportage de Laura Orosemane, Brice Gouronnec, Benjamine Jeunehomme, Emilie Janin.

Birmanie : une jeunesse en résistance

C’est un pays en guerre civile, l’un des plus fermés au monde. L’équipe d’"Envoyé spécial" a pu filmer les combats qui opposent les rebelles birmans à l’armée régulière, et a suivi le commandant Maui, l'un des chefs de cette résistance, qui inflige de lourdes défaites aux troupes de la junte au pouvoir.

Tourné sur la ligne de front, à 200 kilomètres de la capitale birmane, ce reportage raconte la vie de femmes et d'hommes d'une vingtaine d'années, soldats de l'ombre ou infirmiers, qui se battent pour rétablir la démocratie en Birmanie.

Un reportage de Constantin Simon, Aruna Popuri et Philip Bahardu / Zebra Prod.

Invité : Loïc de La Mornais se trouve en Thaïlande, à Mae Sot, ville frontière avec la Birmanie et "base arrière des rebelles" birmans.

Haïti : un pays aux mains des gangs

Jimmy Chérizier, alias "Barbecue", est le visage des récents coups de force en Haïti. La légende veut qu'il brûle ses ennemis vivants. L'équipe d'"Envoyé spécial" l'avait rencontré dans son fief trois semaines avant qu'il ne parte à l'assaut du gouvernement. Cet ancien policier devenu un des chefs de gang les plus puissants d'Haïti entendait alors réunir tous les groupes criminels pour renverser "les politiciens et les oligarques corrompus" du pays. Il a tenu parole : le 5 mars 2024, à la tête d'une alliance entre les différents gangs, il a exigé le départ du Premier ministre, Ariel Henry, qui a démissionné le 11 mars, alors que la capitale Port-au-Prince était à feu et à sang.

Depuis trois ans et l'assassinat de l'ancien président Jovenel Moïse, Haïti s'enfonce dans un chaos sans fin. Désormais, 80% de la capitale sont contrôlés par les groupes criminels, comme le 103 Zonbi, allié de "Barbecue". Ils s'assurent ainsi des revenus grâce à divers types de racket, au premier rang desquels les enlèvements. La violence est quotidienne, ciblant particulièrement les femmes, les institutions sont dépassées et plus de 360 000 personnes terrifiées ont déjà dû fuir leur domicile.

Un reportage de Marc de Chalvron, Florian Le Moal, Juliette Cohen Olivieri, Yvon Vilius.

