Haïti : un pays aux mains des gangs

Haïti s'enfonce dans le chaos. Les gangs armés ont investi la capitale Port-au-Prince et le Premier ministre a dû démissionner le 11 mars. Les institutions sont dépassées et de plus en plus d'Haïtiens doivent fuir les violences.

Jimmy Chérizier, alias "Barbecue", est le visage des récents coups de force en Haïti. La légende veut qu'il brûle ses ennemis vivants. L'équipe d'"Envoyé spécial" l'avait rencontré dans son fief trois semaines avant qu'il ne parte à l'assaut du gouvernement. Cet ancien policier devenu un des chefs de gang les plus puissants d'Haïti ne sort pas de son quartier de Delmas, au centre de Port-au-Prince, transformé en forteresse pour se défendre des attaques d'un gang adverse, celui des Cracheurs de feu. Selon lui, ce sont "les politiciens et les oligarques corrompus" qui ont monté les gangs les uns contre les autres et "apporté des armes dans les quartiers populaires". Il entendait réunir tous les gangs criminels pour renverser le gouvernement. Pillages, rackets, enlèvements, viols... Il a tenu parole : le 5 mars 2024, à la tête d'une alliance entre les différents groupes armés, il a exigé le départ du Premier ministre, Ariel Henry. Les gangs ont immédiatement mis Port-au-Prince à feu et à sang, et le 11 mars, Ariel Henry a démissionné. Depuis trois ans et l'assassinat de l'ancien président Jovenel Moïse, Haïti s'enfonce dans un chaos sans fin. Désormais, 80% de la capitale sont contrôlés par les groupes criminels, comme le 103 Zonbi, allié de "Barbecue". Ils s'assurent ainsi des revenus grâce à divers types de racket, au premier rang desquels les enlèvements. La violence est quotidienne, ciblant particulièrement les femmes, les institutions sont dépassées et plus de 360 000 personnes terrifiées ont déjà dû fuir leur domicile. Un reportage de Marc de Chalvron, Florian Le Moal, Juliette Cohen Olivieri, Yvon Vilius diffusé dans "Envoyé spécial" le 14 mars 2024. > Les replays des magazines d'info de France Télévisions sont disponibles sur le site de franceinfo et son application mobile (iOS & Android), rubrique "Magazines".

